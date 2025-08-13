Lewandowski Hampir Gabung Manchester United di Era Ferguson

galleonnewsonline.com – Pada tahun 2012, Lewandowski Manchester United menjadi salah satu rumor transfer terbesar di sepak bola Eropa. Setelah mencetak 30 gol dalam satu musim bersama Borussia Dortmund, Robert Lewandowski kembali masuk radar klub-klub elite, termasuk Manchester United yang kala itu masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Ketajaman sang striker asal Polandia membuat Setan Merah tertarik membawanya ke Old Trafford.

Performa Luar Biasa di Dortmund

Bersama Borussia Dortmund, Lewandowski tampil konsisten dan menjadi mesin gol utama klub. Musim 2011/2012 menjadi titik puncak, di mana ia membantu Dortmund meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Produktivitasnya di depan gawang membuat banyak klub top Eropa berlomba-lomba mengajukan tawaran.

Minat Serius dari Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson dikenal memiliki insting tajam dalam merekrut pemain. Menurut beberapa laporan, Ferguson bahkan sempat berbicara langsung dengan pihak Dortmund mengenai peluang transfer Lewandowski. Namun, meski ada ketertarikan kuat, kesepakatan tak kunjung tercapai karena Dortmund enggan melepas aset berharganya saat itu.

Transfer yang Gagal Terjadi

Meski negosiasi berjalan, Lewandowski tetap bertahan di Dortmund hingga akhirnya pindah ke Bayern Munich pada 2014. Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam kariernya, karena ia kemudian menjadi salah satu striker terbaik dunia dengan rekor gol luar biasa. Bagi fans Manchester United, ini menjadi salah satu transfer “nyaris terjadi” yang hingga kini masih dibicarakan.

Warisan yang Tetap Diingat

Meski tak pernah mengenakan seragam Setan Merah, kisah Lewandowski hampir bergabung dengan Manchester United menjadi bukti bagaimana sang pemain telah lama berada di level tertinggi. Keahliannya dalam mencetak gol membuatnya selalu menjadi incaran klub besar, bahkan sejak masa kejayaannya di Dortmund.

Kesimpulan

Kisah Lewandowski Manchester United di era Sir Alex Ferguson adalah salah satu cerita transfer yang paling menarik di dunia sepak bola. Meski tidak pernah terealisasi, bayangan duet Lewandowski di lini depan United tetap menjadi topik spekulasi di kalangan penggemar hingga kini.

