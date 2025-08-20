Genie, Make a Wish Tayang 3 Oktober di Netflix

www.galleonnewsonline.com – Drama Korea terbaru Genie, Make a Wish akhirnya resmi tayang di Netflix mulai 3 Oktober. Drakor komedi romantis ini menjadi salah satu yang paling ditunggu karena menghadirkan kisah penuh keajaiban, cinta, dan humor segar. Jika kamu penggemar cerita romantis yang dibalut dengan fantasi, Genie, Make a Wish bisa jadi pilihan tontonan wajib.

Kisah Fantasi yang Dibumbui Romansa

Genie, Make a Wish menceritakan tentang seorang karakter yang secara tak terduga bertemu dengan seorang jin (genie) yang mampu mengabulkan keinginan. Namun, bukannya hanya membawa keberuntungan, pertemuan ini justru menghadirkan situasi lucu, penuh kejutan, sekaligus romansa yang bikin penonton baper. Perpaduan fantasi dan komedi romantis inilah yang menjadi daya tarik utama drakor ini.

Daya Tarik Pemeran Utama

Selain alur cerita yang menarik, kekuatan drama ini juga ada pada jajaran pemainnya. Chemistry antara pemeran utama yang memerankan karakter manusia biasa dan sang genie berhasil menciptakan nuansa hangat sekaligus menghibur. Kehadiran mereka membuat penonton seakan ikut merasakan setiap momen ajaib dalam cerita.

Tanggal Tayang Resmi

Netflix telah mengumumkan bahwa Genie, Make a Wish akan tersedia mulai 3 Oktober 2025 secara global. Kehadirannya tentu menambah daftar panjang drama Korea populer yang bisa dinikmati penggemar internasional. Jadi, jangan lupa catat tanggalnya agar tidak ketinggalan episode perdana!

Mengapa Wajib Ditonton?

Genre unik: Menggabungkan fantasi, komedi, dan romantis.

Menggabungkan fantasi, komedi, dan romantis. Chemistry pemain: Membawa emosi cerita lebih hidup.

Membawa emosi cerita lebih hidup. Hiburan segar: Cocok untuk melepas penat dengan tawa dan kehangatan cinta.

Dengan premis menarik serta jadwal tayang yang sudah dekat, Genie, Make a Wish siap meramaikan daftar tontonan pecinta drakor di Netflix. Jadi, siapkan popcorn dan nikmati keajaiban romansa yang penuh warna!

