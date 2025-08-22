Delta dan United Airlines Digugat Penumpang Terkait Biaya Kursi Jendela

www.galleonnewsonline.com – Delta dan United digugat biaya kursi jendela oleh sekelompok penumpang yang merasa dirugikan. Gugatan ini diajukan ke pengadilan federal. Penumpang mengklaim bahwa kedua maskapai tersebut mengenakan biaya tambahan yang tidak transparan untuk kursi jendela, sehingga membuat harga tiket menjadi lebih mahal.

Awal Mula Gugatan

Masalah ini bermula ketika penumpang menemukan adanya biaya tersembunyi saat memilih kursi jendela. Menurut gugatan, biaya ini tidak dijelaskan dengan jelas ketika tiket dibeli. Akibatnya, banyak penumpang merasa terjebak karena harus membayar lebih tanpa mengetahui alasannya sejak awal.

“Penumpang seharusnya tidak dipaksa membayar ekstra hanya untuk duduk di kursi jendela,” ujar pengacara yang mewakili pihak penggugat. “Harga tiket seharusnya mencakup kursi tanpa tambahan biaya yang tidak wajar.”

Tudingan Pelanggaran Hukum

Selain itu, gugatan ini menuding bahwa Delta dan United melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka dianggap melakukan praktik penetapan harga yang menyesatkan. Menurut dokumen pengadilan, biaya tambahan ini merugikan jutaan penumpang setiap tahun.

Respons Maskapai

Hingga kini, baik Delta maupun United belum memberikan komentar resmi. Namun, pakar industri penerbangan menjelaskan bahwa biaya kursi jendela atau lorong adalah strategi umum maskapai untuk meningkatkan pendapatan tambahan. Meski demikian, praktik ini dinilai perlu diawasi agar tidak merugikan konsumen.

Dampak dan Tindak Lanjut

Jika gugatan ini berhasil dimenangkan penumpang, dampaknya bisa besar. Misalnya, regulator mungkin akan membuat aturan baru yang membatasi biaya tambahan untuk kursi tertentu. Selain itu, maskapai lain yang menerapkan kebijakan serupa bisa ikut digugat.

Penutup

Secara keseluruhan, kasus Delta dan United digugat biaya kursi jendela menunjukkan perlunya transparansi yang lebih baik di industri penerbangan. Dengan pengawasan ketat, diharapkan praktik biaya tambahan yang memberatkan penumpang bisa diminimalkan.

