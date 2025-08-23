Dewa United Raih Kemenangan Perdana di Super League 2025/2026

www.galleonnewsonline.com – Setelah beberapa pekan menunggu, Dewa United akhirnya meraih kemenangan perdana di Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Internasional Banten pada Jumat (22/8) malam, skuad berjuluk Banten Warrior itu tampil gemilang dan sukses menumbangkan Persik Kediri dengan skor meyakinkan 3-1.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit awal dibunyikan, Dewa United langsung menekan pertahanan Persik Kediri. Tekanan tersebut membuahkan hasil di menit ke-18 ketika striker andalan mereka mencetak gol pembuka lewat sundulan tajam. Persik Kediri sempat membalas dengan gol penyeimbang di menit ke-35, namun momentum kembali ke tangan tuan rumah menjelang akhir babak pertama dengan gol kedua dari tendangan jarak jauh yang spektakuler.

Memasuki babak kedua, Banten Warrior semakin percaya diri. Mereka mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Kerja sama apik lini tengah akhirnya berbuah gol ketiga di menit ke-72, memastikan kemenangan perdana mereka di musim ini.

Kunci Kemenangan Dewa United

Kemenangan ini tidak lepas dari strategi jitu pelatih yang mengandalkan pressing ketat dan transisi cepat. Beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan Dewa United antara lain:

Formasi solid di lini belakang , yang berhasil menahan serangan Persik Kediri.

, yang berhasil menahan serangan Persik Kediri. Efisiensi lini serang , dengan tiga gol dari lima peluang emas.

, dengan tiga gol dari lima peluang emas. Dukungan penuh suporter, yang membuat atmosfer stadion semakin bersemangat.

Dampak Positif untuk Klasemen

Kemenangan ini bukan hanya mengangkat moral tim, tetapi juga mendongkrak posisi Dewa United di klasemen sementara Super League 2025/2026. Meski masih berada di papan tengah, hasil ini memberi kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

Kesimpulan

Hasil manis ini menjadi modal berharga bagi Dewa United di Super League 2025/2026. Dengan performa yang semakin membaik dan dukungan penuh dari para penggemar, Banten Warrior diyakini bisa tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas musim ini.

