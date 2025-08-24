Guardiola Usai Kalah dari Spurs: Tak Perlu Panik, Fokus untuk Bangkit

www.galleonnewsonline.com – Pep Guardiola usai kalah dari Spurs menunjukkan sikap tenang dan penuh optimisme. Kekalahan tersebut memang mengecewakan, tetapi sang pelatih menegaskan bahwa ini bukan alasan untuk panik. Menurutnya, perjalanan musim masih panjang dan Manchester City harus segera mengalihkan fokus untuk bangkit di pertandingan berikutnya.

Dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur, City terlihat kesulitan menghadapi pressing ketat yang diterapkan tim asuhan Ange Postecoglou. Aliran bola dari lini tengah ke lini depan kerap terputus, membuat striker mereka jarang mendapatkan peluang emas. Guardiola mengakui bahwa intensitas permainan Spurs menjadi kunci kekalahan timnya.

“Spurs tampil sangat agresif, pressing mereka luar biasa,” ujar Guardiola usai laga. “Kami tidak cukup cepat dalam membangun serangan dan itu membuat mereka lebih mudah mengontrol permainan.”

Evaluasi untuk Perbaikan

Guardiola tidak hanya mengakui kekurangan timnya, tetapi juga langsung mengalihkan perhatian pada evaluasi. Menurutnya, kekalahan ini menjadi bahan pembelajaran penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya, baik di Premier League maupun Liga Champions.

“Musim ini tidak hanya soal satu pertandingan,” lanjutnya. “Kami harus belajar dari kekalahan ini dan memperbaiki aspek transisi serta kecepatan umpan. Tekanan dari lawan bukan sesuatu yang baru, dan kami harus bisa mengatasinya dengan lebih baik.”

Menjaga Mentalitas Juara

Bagi Guardiola, menjaga mentalitas juara sangat penting, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus, tidak terjebak dalam tekanan, dan menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi.

“Tidak ada tim yang selalu menang,” tegasnya. “Yang membedakan tim juara adalah bagaimana mereka bangkit setelah kalah. Saya yakin para pemain saya memiliki karakter itu.”

Harapan untuk Dukungan Suporter

Selain fokus internal, Guardiola juga mengajak para suporter City untuk tetap memberikan dukungan penuh. Menurutnya, atmosfer positif dari penggemar dapat menjadi energi tambahan bagi tim untuk segera kembali ke jalur kemenangan.

“Kami butuh dukungan kalian,” kata Guardiola. “Kami akan bekerja keras untuk memperbaiki diri dan kembali memberikan performa terbaik.”

Menatap Laga Selanjutnya

Manchester City dijadwalkan menghadapi laga penting pada pekan berikutnya. Dengan jadwal padat, Guardiola menekankan pentingnya rotasi pemain dan pemulihan fisik agar timnya bisa tampil maksimal.

Dengan ketenangan dan optimisme yang ditunjukkan Guardiola usai kalah dari Spurs, City diharapkan bisa bangkit dan kembali menunjukkan performa dominan yang selama ini menjadi ciri khas mereka.

