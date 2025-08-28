Musik

Ariana Grande Umumkan Eternal Sunshine Tour, Dimulai Juni 2025

www.galleonnewsonline.com – Penyanyi pop terkenal Ariana Grande resmi mengumumkan Eternal Sunshine Tour yang sangat dinanti. Tur ini akan dimulai pada Juni 2025. Sejak album Eternal Sunshine dirilis, para penggemar sudah menunggu kabar tur ini. Karena itu, pengumuman ini langsung disambut meriah di seluruh dunia.

Kembalinya Ariana ke Panggung Konser

Tur ini menjadi tanda kembalinya Ariana ke panggung setelah vakum beberapa tahun. Selain itu, ia juga sempat fokus pada dunia akting dan proyek musik lain. Eternal Sunshine Tour akan singgah di berbagai kota besar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dengan demikian, penggemar internasional bisa menikmati penampilannya secara langsung.

Ariana mengungkapkan rasa antusiasnya melalui media sosial. “Aku tidak sabar bertemu kalian semua lagi dan membawakan album ini di panggung. Tur ini akan menjadi momen yang sangat magis,” tulisnya. Tak heran, tagar terkait tur ini langsung menjadi trending.

Daftar Lagu yang Ditunggu

Dalam tur ini, Ariana akan membawakan lagu-lagu dari album Eternal Sunshine seperti “Yes, And?”, “We Can’t Be Friends,” dan “Eternal Sunshine.” Selain itu, penggemar juga bisa menikmati hits lama seperti “No Tears Left to Cry” dan “Into You.” Dengan setlist tersebut, konser ini diyakini akan memuaskan penggemar lama dan baru.

Info Penjualan Tiket

Presale tiket akan dibuka bulan depan, sedangkan penjualan umum menyusul beberapa hari kemudian. Karena antusiasme yang sangat tinggi, tiket diperkirakan habis dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, penggemar disarankan memantau situs resmi dan media sosial Ariana Grande untuk mendapatkan informasi terbaru.

Perayaan Musik dan Cinta

Lebih dari sekadar konser, Ariana Grande Eternal Sunshine Tour adalah perayaan musik dan cinta. Selain itu, tur ini akan mempererat hubungan Ariana dengan para penggemarnya. Menjelang Juni 2025, satu hal jelas: Ariana siap kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya.

