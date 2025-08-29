Donald Trump Hentikan Perlindungan Secret Service untuk Kamala Harris

www.galleonnewsonline.com – Dalam keputusan mengejutkan, Donald Trump hentikan perlindungan Secret Service Kamala Harris. Perlindungan ini sebelumnya diperpanjang oleh Presiden Joe Biden. Akibatnya, langkah ini menimbulkan perdebatan publik dan politik yang luas.

Latar Belakang Perlindungan Secret Service

Biasanya, Secret Service diberikan kepada mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh berisiko tinggi. Perlindungan ini penting untuk keamanan dan pencegahan potensi ancaman. Selain itu, hal ini juga menjadi simbol pengakuan terhadap posisi politik mereka.

Pada masa pemerintahan Biden, Harris mendapatkan perpanjangan perlindungan karena posisinya masih sangat relevan. Namun, setelah Trump mencabutnya, banyak pihak mempertanyakan risiko keamanan yang kini mungkin meningkat.

Reaksi Publik dan Politikus

Tidak sedikit politisi dan warga yang menanggapi keputusan ini dengan kritis. Misalnya, beberapa anggota Partai Demokrat menyebut pencabutan perlindungan ini berisiko tinggi. Bahkan di media sosial, tagar #ProtectKamala menjadi trending.

📌 Baca Juga : Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

Selain itu, pengamat politik menilai langkah ini juga bisa dilihat sebagai pesan politik dari Trump terhadap lawan-lawan politiknya. Dengan kata lain, keputusan ini bukan sekadar masalah administratif.

Implikasi Keamanan dan Politik

Keputusan Trump dapat memengaruhi standar perlindungan bagi pejabat tinggi di masa depan. Oleh karena itu, banyak pihak khawatir bahwa preseden ini bisa membahayakan figur publik lain. Selain itu, situasi ini juga meningkatkan ketegangan politik menjelang pemilu mendatang.

Kesimpulan

Dengan demikian, pencabutan perlindungan Secret Service untuk Kamala Harris menimbulkan dilema ganda: masalah keamanan dan dinamika politik yang semakin panas. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah dan lembaga terkait akan memastikan keselamatan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat ini.

📌 Baca Juga : MK Ubah Aturan Mantan Terpidana Maju Pilkada, Termasuk soal Jeda 5 Tahun