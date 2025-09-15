Manchester City Hajar MU 3-0 di Derby Manchester

www.galleonnewsonline.com – Manchester City bangkit dari dua kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Manchester United pada derby Manchester, Minggu (15/9). Hasil ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan diri tim asuhan Pep Guardiola, tetapi juga menegaskan dominasi Manchester City atas rival sekota mereka di Old Trafford.

Jalannya Pertandingan

Sejak menit awal, Manchester City tampil agresif dengan penguasaan bola yang rapi. Gol pertama lahir dari kerja sama apik lini tengah yang diselesaikan dengan baik oleh striker andalan mereka. United berusaha membalas, namun pertahanan City tampil solid.

Pada babak kedua, City semakin menggila. Dua gol tambahan tercipta berkat pergerakan cepat sayap mereka dan ketajaman di depan gawang. Manchester United terlihat kesulitan mengimbangi tempo permainan dan sering kehilangan bola di area berbahaya.

Kebangkitan Manchester City

Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti bahwa Manchester City mampu bangkit setelah dua kekalahan beruntun. Guardiola menekankan pentingnya mentalitas juara, dan tim merespons dengan performa gemilang di laga bergengsi ini.

Reaksi Pemain dan Pelatih

Pep Guardiola mengungkapkan kepuasan atas sikap timnya: “Kami menunjukkan karakter yang kuat dan bermain dengan gaya kami. Derby selalu spesial, dan kemenangan ini sangat berarti.” Sementara itu, pemain kunci City memuji dukungan fans yang terus memberi semangat meski tim sempat terpuruk.

Dampak di Klasemen Liga

Dengan kemenangan ini, Manchester City kembali memperkuat posisinya di papan atas Liga Primer Inggris. Sementara itu, Manchester United harus mencari solusi cepat untuk keluar dari tren negatif yang mereka alami.

Kesimpulan

Derby Manchester kali ini menjadi milik Manchester City. Dengan skor telak 3-0, mereka tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga membuktikan diri sebagai kekuatan dominan di kota Manchester dan Liga Inggris.

