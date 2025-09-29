‘Gabriela’ KATSEYE Tembus #32 di Spotify AS

www.galleonnewsonline.com – Lagu Gabriela dari KATSEYE kembali mencetak prestasi. Lagu ini berhasil mencapai puncak baru di posisi #32 pada tangga lagu Spotify Amerika Serikat. Dalam sehari saja, Gabriela mencatat 566 ribu streaming. Karena itu, KATSEYE semakin diakui sebagai grup dengan daya tarik global.

Pencapaian ini tidak mudah. Persaingan di Spotify sangat ketat. Namun, menembus 40 besar menunjukkan bahwa Gabriela punya kekuatan khusus. Selain itu, dukungan fanbase KATSEYE juga sangat besar. Mereka aktif dalam kampanye streaming dan membuat tren di media sosial. Akibatnya, lagu ini semakin populer di berbagai platform.

Sejak dirilis, Gabriela sudah menarik perhatian. Lagu ini dikenal berkat musiknya yang catchy, vokal solid, dan nuansa internasional yang kuat. Kemudian, lagu ini menjadi favorit para pendengar di Amerika Serikat maupun negara lain. Dengan begitu, setiap kenaikan peringkat membuktikan ketahanan Gabriela di tengah persaingan musik digital.

Sementara itu, banyak pengamat industri menilai kesuksesan ini baru awal. Konsistensi jumlah streaming KATSEYE menunjukkan potensi besar. Jika tren ini terus berlanjut, Gabriela bisa menembus 30 besar Spotify AS. Hal ini tentu akan semakin memperkuat posisi KATSEYE di kancah musik internasional.

Akhirnya, pencapaian Gabriela yang menembus posisi #32 di Spotify AS dengan 566 ribu streaming bukan sekadar angka. Lebih dari itu, capaian ini adalah bukti nyata bahwa KATSEYE berada di jalur tepat menuju kesuksesan global.

