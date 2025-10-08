Jisoo dan Zayn Malik Siap Rilis Kolaborasi ‘Eyes Closed’ Jumat Ini

www.galleonnewsonline.com – Para penggemar Jisoo dan Zayn Malik bersiaplah! Kedua bintang internasional ini akan segera merilis lagu kolaborasi terbaru mereka yang berjudul ‘Eyes Closed’ pada Jumat mendatang. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan penggemar BLACKPINK dan Zayn yang menantikan perpaduan suara unik dari dua penyanyi berbakat ini.

Kolaborasi Jisoo dan Zayn Malik dalam ‘Eyes Closed’ menjadi salah satu momen paling dinanti tahun ini. Lagu ini disebut-sebut akan memadukan vokal lembut Jisoo dengan suara khas Zayn yang soulful. Hasilnya, lagu tersebut diyakini menghadirkan harmoni penuh emosi dan keindahan. Meskipun detail genre dan konsepnya masih dirahasiakan, banyak yang memperkirakan ‘Eyes Closed’ akan bernuansa romantis dan melankolis.

Bagi Jisoo, proyek ini merupakan langkah besar setelah kesuksesan debut solonya. Ia terus menegaskan posisinya sebagai artis global. Sementara itu, bagi Zayn Malik, kolaborasi ini menunjukkan keterbukaannya terhadap dunia musik internasional. Terutama, pada K-pop yang kini memiliki pengaruh besar di industri global.

Selain itu, antusiasme penggemar semakin meningkat. Di media sosial, tagar seperti #JisooZaynEyesClosed dan #EyesClosedFriday mulai trending. Hal ini menandakan besarnya harapan terhadap lagu kolaborasi mereka. Banyak yang yakin bahwa lagu ini akan mendominasi tangga musik global setelah dirilis.

Tak hanya itu, para penggemar juga menantikan video musik resmi Eyes Closed. Video ini diyakini akan menampilkan visual menawan serta konsep artistik khas Jisoo dan Zayn. Dengan reputasi keduanya yang selalu menghadirkan karya berkualitas, kolaborasi ini diprediksi menjadi salah satu rilis musik paling berpengaruh tahun ini.

Sebagai penutup, jangan lewatkan ‘Eyes Closed’ karya Jisoo dan Zayn Malik yang akan dirilis Jumat ini. Lagu ini siap mengguncang dunia musik dengan harmoni suara dan emosi yang kuat.

