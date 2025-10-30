ITZY Goda Penggemar dengan Cuplikan Lagu Baru ‘TUNNEL VISION’

ww.galleonnewsonline.com – Grup K-pop ITZY kembali menarik perhatian dengan cuplikan lagu terbaru mereka berjudul “TUNNEL VISION.” Teaser singkat ini langsung viral di media sosial. Banyak penggemar menilai bahwa lagu tersebut akan menjadi salah satu comeback paling berani ITZY.

Sejak detik pertama, cuplikan ‘TUNNEL VISION’ menampilkan suasana intens dengan visual menawan. Konsepnya tampak lebih dewasa dan kuat, menandai langkah baru bagi grup ini.

Cuplikan ‘TUNNEL VISION’ Penuhi Ekspektasi Penggemar

Dalam video pendek itu, para member tampil dengan gaya yang karismatik. Selain itu, efek visual yang dinamis dan beat yang tajam membuat penggemar semakin penasaran.

Judul “TUNNEL VISION” menggambarkan fokus dan tekad yang kuat. Tema ini sejalan dengan pesan yang selalu ITZY sampaikan sejak debut: percaya diri dan tidak takut berbeda. Dengan lagu ini, mereka tampaknya ingin mempertegas pesan tersebut dalam versi yang lebih berani.

Antusiasme Penggemar di Media Sosial

Tak lama setelah cuplikan dirilis, tagar #ITZY_TunnelVision langsung menjadi trending global di platform X. Sementara itu, penggemar di berbagai negara membagikan reaksi dan teori tentang konsep lagu ini.

Banyak yang memuji perubahan gaya musik ITZY. Beberapa bahkan membuat video reaksi di TikTok dan Instagram, menunjukkan betapa besar antusiasme mereka.

Konsep dan Gaya Musik ‘TUNNEL VISION’

Meskipun JYP Entertainment belum mengungkap detail lengkapnya, cuplikan tersebut memberi sedikit gambaran. Lagu ini tampaknya memadukan elemen elektronik dan hip-hop. Selain itu, koreografinya diperkirakan akan energik seperti lagu-lagu ITZY sebelumnya.

Dengan konsep yang misterius dan beat yang kuat, “TUNNEL VISION” diprediksi akan menjadi lagu yang menonjol dalam diskografi mereka.

Perjalanan ITZY di Dunia K-pop

Sejak debut tahun 2019, ITZY dikenal sebagai grup dengan pesan percaya diri dan semangat positif. Lagu-lagu mereka seperti “WANNABE,” “LOCO,” dan “CAKE” membuktikan daya tarik mereka yang konsisten.

Kini, dengan “TUNNEL VISION,” ITZY tampak siap membuka babak baru. Mereka terus bereksperimen, baik dari segi musik maupun visual.

Kesimpulan

Rilis cuplikan “TUNNEL VISION” menunjukkan bahwa ITZY semakin matang dalam berekspresi. Selain itu, konsep lagu yang kuat dan penuh energi membuat penggemar semakin tak sabar menunggu perilisan resminya.

Satu hal pasti—setiap kali ITZY kembali dengan karya baru, dunia K-pop selalu dibuat kagum.

