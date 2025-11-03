BLACKPINK Siap Guncang Jakarta 2025

www.galleonnewsonline.com – Bersiaplah, BLINK! Konser BLACKPINK Jakarta 2025 akan menjadi salah satu acara musik paling dinantikan tahun ini. Girl group global asal Korea Selatan itu akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat pertunjukan spektakuler yang dijadwalkan digelar pada 1–2 November 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kabar ini langsung disambut antusias oleh para penggemar, mengingat penampilan terakhir BLACKPINK di Indonesia pada tur “Born Pink” sukses besar. Kali ini, konser bertajuk BLACKPINK World Tour 2025 menjanjikan konsep yang lebih megah, dengan tata panggung, visual, dan efek cahaya yang memukau.

💖 1. Detail Konser dan Lokasi

Konser BLACKPINK Jakarta 2025 akan berlangsung selama dua hari, memberikan kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk menyaksikan aksi Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé secara langsung.

Acara ini digelar di Stadion Utama GBK, tempat yang dikenal mampu menampung puluhan ribu penonton. Area konser akan dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk BLINK PIT (standing), VIP seating, dan kategori reguler.

Dengan kapasitas besar dan fasilitas modern, GBK menjadi pilihan ideal untuk menghadirkan suasana konser internasional yang megah.

🎟️ 2. Harga Tiket dan Kategori

Tiket konser BLACKPINK Jakarta 2025 dijual mulai dari Rp1.450.000 hingga Rp3.800.000, tergantung kategori tempat duduk. Berikut kisarannya:

Kategori Harga (IDR) BLINK PIT Package (Standing) Rp 3.800.000 VIP Seating Rp 3.800.000 Platinum Rp 3.400.000 Cat 1 Rp 3.100.000 Cat 2 Rp 2.600.000 Cat 3 Rp 2.300.000 Cat 4 Rp 2.000.000 Restricted View Rp 1.450.000

Harga belum termasuk pajak hiburan dan biaya administrasi. Untuk pembelian tiket, promotor iMe Indonesia bekerja sama dengan tiket.com sebagai platform resmi.

🛒 3. Cara Mendapatkan Tiket

Bagi para BLINK, ada beberapa jalur pembelian tiket:

Presale Weverse BLINK Membership — khusus untuk anggota resmi BLINK di Weverse. Presale Visa Card — pemegang kartu Visa memiliki kesempatan membeli tiket lebih awal. General Sale — dibuka untuk umum melalui tiket.com mulai pertengahan Juni 2025.

Sistem antrean online akan diberlakukan, jadi pastikan koneksi internet stabil dan akun tiket sudah diverifikasi sebelum hari penjualan dimulai.

🌟 4. Konsep Konser dan Penampilan Spesial

BLACKPINK dikenal selalu menghadirkan pertunjukan dengan energi tinggi dan visual spektakuler. Dalam konser BLACKPINK Jakarta 2025, mereka akan membawakan lagu-lagu hits seperti Pink Venom, Shut Down, dan How You Like That, serta kemungkinan besar memperkenalkan lagu-lagu baru dari proyek mendatang mereka.

Panggung akan didesain dengan teknologi pencahayaan canggih dan efek LED yang menampilkan gaya futuristik khas BLACKPINK. Tak hanya itu, setiap anggota juga dikabarkan akan memiliki segmen solo khusus, menambah daya tarik pertunjukan ini.

💡 5. Tips Menyaksikan Konser BLACKPINK di Jakarta

Agar pengalaman menonton semakin seru, berikut beberapa tips penting:

Datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang di pintu masuk GBK.

untuk menghindari antrean panjang di pintu masuk GBK. Gunakan pakaian dan sepatu nyaman , karena konser akan berlangsung cukup lama.

, karena konser akan berlangsung cukup lama. Bawa lightstick BLACKPINK (BLACKPINK Hammer Bong) untuk ikut menyalakan warna khas pink di arena konser.

untuk ikut menyalakan warna khas pink di arena konser. Isi baterai ponsel penuh, agar bisa mengabadikan momen spesial tanpa khawatir kehabisan daya.

🎶 Kesimpulan

Konser BLACKPINK Jakarta 2025 bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga momen bersejarah bagi para BLINK di Indonesia. Dengan konsep yang lebih besar, tata panggung spektakuler, dan penampilan yang memukau, konser ini akan menjadi salah satu acara musik paling berkesan tahun ini.

Bagi kamu yang ingin menjadi bagian dari euforia ini, pastikan untuk mempersiapkan diri sejak sekarang — mulai dari pembelian tiket hingga rencana transportasi menuju GBK. Jangan sampai ketinggalan, karena BLACKPINK siap kembali mengguncang Jakarta dengan pesona dan energi luar biasa!

📌 Baca Juga : Wisata Kuliner Pasar Beringharjo: Cita Rasa Legendaris Yogyakarta

